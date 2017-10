Anne Faber had voor haar vermissing nog contact met vriend

Er waren twee zoekacties die op initiatief van de familie zijn opgezet. De zoekacties vinden plaats in de omgeving van Paleis Soestdijk en in de omgeving van de Hilversumsestraatweg in Baarn. De politie ondersteunde de actie en zette politieagenten in om structuur aan te brengen.

Sinds vrijdag 29 september wordt de 25-jarige Anne Faber vermist.

Wat wel bekend is, is dat zij rond kwart over zes via Whatsapp haar vriend liet weten dat ze in Hollandsche Rading is. Ruim een half uur later, 18.50 uur, stuurt ze haar vriend een selfie. Te zien is dat ze in de regen staat. De selfie blijkt gemaakt te zijn in Baarn bij de kruising Hilversumsestraatweg/Amsterdamsestraatweg.

Een uur later ziet haar vriend dat een door hem gestuurd bericht wordt gelezen. Daarna is er geen contact meer. Haar familie en vrienden maken zich ernstige zorgen en nemen rond middernacht contact op met de politie. Tot op heden ontbreekt ieder spoor van Anne.

Gisteravond 1 oktober heeft de politie ook gezocht in de omgeving van de Amsterdamsestraatweg met de Hilversumsestraatweg. Dat heeft geen resultaat opgeleverd.

De recherche heeft het afgelopen weekend veel tips binnengekregen. Ook nu stromen de tips binnen. Er komen vooral veel tips binnen over de getoonde Opoe fiets van Anne. Het verzoek van de recherche is om goed te kijken naar de specifieke kenmerken van deze fiets. Opvallend aan de zwarte Opoefiets zijn de handremmen en de rode sticker op het achterspatbord.