Ambulancebroeder mishandeld voor 'in de weg staan' ambulance

De ambulancebroeders riepen op maandagmiddag 2 oktober rond 13.00 uur de hulp in van de politie. Ze waren in de Reinevaarstraat in verband met een medische noodsituatie en daarom stond de ambulance op de doorgaande weg. De verdachte wilde er langs met zijn auto en klom op een gegeven moment zelf de ambulance in om deze te verplaatsen. De ambulancebroeders haalden hem vervolgens uit de wagen waarop er een handgemeen ontstond en de verdachte de medewerkers bedreigde. Agenten konden de man uiteindelijk aanhouden zodat de ambulancemedewerkers hun werk konden doen. De verdachte is afgevoerd naar het politiebureau.