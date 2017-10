Theo Maassen wint voor tweede keer Poelifinario-cabaretprijs

Hij krijgt de prijs voor zijn voorstelling VANKWAADTOTERGER. Jan Beuving wint de Neerlands Hoop, de prijs voor een veelbelovende theatermaker met het grootste toekomstperspectief, met zijn voorstelling Raaklijn.



De feestelijke uitreiking van de Cabaretprijzen werd voor het tweede jaar georganiseerd en gepresenteerd door hét cabaretpodium Diligentia. Tezamen met Theater PePijn, vormt Diligentia een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het Nederlandse cabaret. Tijdens het uitreikingsprogramma werd aan iedere genomineerde een ode gebracht door een voor hem of haar belangrijk persoon. De laureaten van de Poelifinario en de Neerlands Hoop van 2016, NUHR en Tim Fransen reikten de prijzen uit aan de winnaars van 2017.

Uit het juryrapport

De jury over Theo Maassen: ´De achtste cabaretsolo van Theo Maassen kan gezien worden als een college in de humorkunde. Nadat hij beweert dat humor de hoogste kunstvorm is, wordt een geraffineerd betoog opgebouwd waarin de verschillende kanten van humor aan bod komen en van geestige voorbeelden worden voorzien. Maassen zoekt grenzen op en verlegt ze. In het slotdeel wordt zijn gedachtegang onbehaaglijk, omdat hij controversiële kwesties rond de islam en de PVV aansnijdt. Het leidt tot confronterende satire die je hersens doet kraken. Maassen is ervan overtuigd dat humor mensen bij elkaar kan brengen, en hij gebruikt het cabaretpodium om te bewijzen hoe dat volgens hem zou kunnen.’

De jury over Jan Beuving: 'Door zijn achtergrond als wiskundige in te zetten biedt Jan Beuving in Raaklijn een uniek perspectief. Beuving integreert de meest complexe wiskundige theorieën met veel inzicht maar ook humor in zijn voorstelling. Daarnaast zet Beuving ook een lijn uit over zijn amateurvoetbalelftal en de vele PVV-stemmers die hij onder zijn teamgenoten heeft. Hij zet zichzelf neer als de raaklijn die langs twee uiteenlopende werelden scheert, wat leidt tot een frisse kijk op onze verdeelde samenleving. Muzikaal is het hoogstaand, dankzij de pianobegeleiding van Tom Dicke en Beuvings teksten, die met mathematische precisie in elkaar zijn gezet.'