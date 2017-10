Politie geeft mogelijke fietsroute vermiste Anne Faber

In Baarn is de politie een buurtonderzoek gestart in het onderzoek naar de verdwijning van Anne Faber. Hier gaf Anne Faber haar laatste teken van leven door een selfie te posten op socail media.

Volgens het AD ondervraagt de politie de bewoners van villa’s aan de Hilversumsestraatweg tussen Baarn en Lage Vuursche. Collega’s en vrienden van Anne zoeken ook in Soest-Zuid.

Maandag werd er al gezocht door de familie van Faber in de bossen rond Paleis Soestdijk. Deze actie werd ondersteund door de politie. Aan het einde van de middag werd door de politie de Soester Duinen afgezocht met zes speurhonden. Beide zoekacties leverde geen resultaat op.

Vrijdagavond ging Anne Faber een stuk fietsen vanuit haar woonplaats Utrecht. Nadat ze het selfie had gepost is er niets meer van haar vernomen. De politie laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat Faber zelf zou willen verdwijnen. In het AVRO/TROS programma Opsporing Verzocht wordt vanavond aandacht besteedt aan de vermissing van Anne Faber. De politie is opzoek naar getuigen en mogelijke camerabeelden van de route die Anne gefietst zou hebben.

De route die Anne Faber mogelijk gefietst zou kunnen hebben