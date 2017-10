Nog veel vragen over moord Prins Hendrikkade Rotterdam

Het politieteam dat de moord op Ergin Basakci onderzoekt heeft dinsdag opnieuw in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. Er zijn vragen gesteld over de auto die de schutter gebruikt heeft, er is een reconstructie van de laatste uren van het slachtoffer getoond, en er is een getuigenoproep gedaan.

Uit het onderzoek is inmiddels gebleken dat het slachtoffer maandag 28 augustus rond 19.00 uur met een vriend bij zijn werk in Spijkenisse vertrok. Via een Turks restaurant aan de Putselaan en een bar aan de Van Vollenhovestraat kwamen ze iets na achten aan bij de XO Lounge aan de Prins Hendrikkade, de plek waar Ergin die avond om 22.20 uur werd doodgeschoten.

Gerichte liquidatie

De manier waarop Ergin Başakçi is vermoord, lijkt een gerichte liquidatie. Tegelijk lijkt Ergin op basis van beschikbare informatie niet actief in het criminele circuit. Alle scenario’s zijn mogelijke maar het lijkt waarschijnlijk dat er zaken speelden in Ergins leven waar de politie geen weet van heeft. De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over het leven van Başakçi.Waar was hij veel te vinden, met wie ging hij om?

Volkswagen Polo

De schutter stapte vlak voor de moord uit een witte Volkswagen Polo met donker zonnedak. Na de moord reed deze auto over de Prins Hendrikkade weg richting de Koninginnebrug. Even verderop werd hij in brand gestoken.

Inmiddels is bekend dat deze Volkswagen Polo in de nacht van 17 op 18 juli gestolen is vanaf de Beatrixlaan in het Limburgse Maasbracht. In de tussenliggende periode is de auto in Amsterdam geweest en ook al eerder in Rotterdam. Er zaten toen al de vervalste kentekenplaten JG-110-X op.

En ook op de dag dat Ergin Başakçi werd doodgeschoten, is de auto al in Rotterdam gezien. Zelfs al op de Prins Hendrikkade waar hij, in het uur voor de moord, een aantal keer voorbij de XO rijdt. De politie is op zoek naar getuigen die deze auto eerder hebben zien rondrijden en die ons meer kunnen vertellen over de inzittenden, waar de auto heeft gereden of mogelijk heeft stilgestaan.

Meer getuigen

De politie komt nog steeds graag in contact met een man die op de Nassauhaven liep, rond de tijd dat de Polo van de daders over de stoep reed. De man liep daar mogelijk met een hond. Ook wil de politie graag spreken met een meneer die op dat moment ter hoogte van de moskee liep. Verder is de politie nog op zoek naar de vrouw met buggy die ten tijde van het schietincident op de Prins Hendrikkade stond te praten met een man met hond.

Maar uiteraard wil de politie iedereen spreken die die maandagavond 28 augustus in of in de buurt van de XO is geweest. En mensen die Ergin eerder die avond hebben gezien, bijvoorbeeld in de omgeving van de Putselaan of de Van Vollenhovenstraat.