Agent schiet man in been in Best

De politie heeft dinsdagavond rond 21.00 uur op het Raadhuisplein in Best een man in zijn been geschoten. Er was een zoektocht gestart naar de man, die eerder in zijn woning door het lint ging en vernielingen zou hebben aangericht.

Even na 19.00 uur werd de politie gebeld over de vernielingen in de woning aan het Raadhuisplein. Omdat de man op het dak zou hebben gestaan van de woning en mogelijk de gaskraan open draaide werd ook de brandweer ingeschakeld. Om met de bewoner in contact te komen kwam verder een onderhandelaar naar het Raadhuisplein. Kort na 20.00 uur bleek de man niet meer in de woning aanwezig te zijn. Daarnaast bleek de gaskraan niet open te staan. Een zoektocht naar de verdachte was het gevolg.

Geschoten

Enige tijd later werd de man in de buurt van zijn woning gesignaleerd met een vuurwapen op zak. In de situatie die daarop volgde werd door een agent geschoten. De verdachte werd geraakt in zijn been en voor behandeling meegenomen naar het ziekenhuis.

Onderzoek Rijksrecherche

Zoals gebruikelijk in dit soort situaties doet de Rijksrecherche verder onderzoek naar het schietincident.