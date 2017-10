Politie zoekt in Huis ter Heide met politiehonden verder naar vermiste Anne

De politie is vanochtend begonnen om de omgeving van Huis ter Heide in de gemeente Zeist met honden verder uit te kammen.

Ze hopen zo sporen te vinden die leiden naar de vermiste Anne Faber (25) . Dinsdagavond is in Huis ter Heide langs de Amersfoortseweg een jas gevonden die vermoedelijk van de Utrechtse is. Bij het bos zijn inmiddels vier busjes met speurhonden aangekomen. Dit schrijft het AD woensdag. Agenten zijn tegen negen uur met de honden het bos ingegaan.

Jas gevonden

Bij de gevonden jas zijn meer kledingstukken aangetroffen. Bernard Jens van Politie Midden-Nederland zegt in het NOS Radio 1 Journaal: 'We hopen dat in de loop van vandaag bekend wordt of het definitief de jas van Anne is.' Van de andere kledingstukken is nog niet bekend of ze van Anne Faber zijn. Na de uitzending van Opsporing Verzocht van gisteravond zijn zo'n 35 tips binnengekomen. De politie zoekt uit of daar bruikbare tips tussen zitten.

Faber wordt sinds vrijdagavond vermist. Bernard Jens: 'Ze was naar niemand op weg, had gezegd dat ze een stuk ging fietsen en is uiteindelijk overvallen door het slechte weer. Wat er verder gebeurd is, is nog een raadsel. Ons doel is om zo snel mogelijk helderheid te krijgen over waar zij verblijft.'