Eindconclusie Politie: aanrijding Amsterdam CS was echt ongeluk

De politie blijft erbij dat het een ongeluk was en geen terroristisch misdrijf. Ze betreurt het dat er na het ongeval zoveel achterdocht en twijfel is ontstaan.

Op 10 juni reed een 45-jarige man voor Amsterdam Centraal station zeven voetgangers aan. Dat kwam doordat de man onwel geworden was door een te lage bloedsuikerspiegel. Doordat uitlekte dat hij van Marokkaanse afkomst was, bleven mensen geloof hechten aan het verhaal dat het een aanslag was. De politie wilde de etniciteit van de automobilist niet bekend te maken omdat ze dat nooit doet bij verkeersongevallen. De gemeente schrijft in een brief dat het ongeval in eerste instantie veel vergelijkingen opriep met recente aanslagen in Europa, en dat veel mensen geschrokken waren door het incident.

Onderzoek

De man bleef een aantal dagen vastzitten omdat de politie onderzoek wilde doen. Zo werden zijn telefoon, de auto en de bloedsuikermeters van de man nader onderzocht. Ook vond er een huiszoeking plaats. Uiteindelijk bleek dat de man onwel was geworden door een lage bloedsuikerspiegel. Hij is diabetespatiënt.