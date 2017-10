Cocaïnenetwerk opgerold na tip Europol

Met de aanhouding van in totaal negen verdachten heeft de politie na een tip van Europol woensdag een cocaïnenetwerk opgerold in de Randstad. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

'Acht verdachten werden woensdag aangehouden in Den Haag, ’s-Gravenzande, Leiden, Amsterdam en Haarlem. Ook werden er verschillende doorzoekingen in woningen gedaan', aldus de politie.

Hagenaar (36) hoofdverdachte

De hoofdverdachte, een 36-jarige Hagenaar, werd 28 juni al in zijn woonplaats aangehouden. Vandaag volgden aanhoudingen van in totaal acht medeverdachten in een onderzoek naar cocaïnehandel. De verdenking is dat de Hagenaar met deze verdachten, vaak met een ‘carrière’ op het gebied van drugs, over en weer cruciale informatie deelde waardoor zij hun criminele handel konden drijven.

Netwerk havens en Schiphol

Enkele medeverdachten wisten vermoedelijk via hun uitgebreide netwerk wanneer bepaalde transporten in havens of op Schiphol zouden binnenkomen. Zo werkte een van hen zelfs op Schiphol en had een ander daar een familielid werken. Op die manier hadden ze gedetailleerde kennis over de verschillende controles en hoe ze deze konden omzeilen.

Geen vaste groep

Anderen kennen weer vermoedelijke kopers van partijen drugs. Een vaste groep vormden ze niet met elkaar. De Hagenaar was een van de weinige vaste waarden in het hele gezelschap, samen met zijn 36-jarige vrouw en zijn 62-jarige moeder die nu ook aangehouden zijn.

Aanhouding Schiphol

De overige aangehouden verdachten zijn een 37-jarige en een 44-jarige man uit Den Haag, een 55-jarige man uit Haarlem, een 44-jarige man uit Amsterdam, een 43-jarige man uit ’s-Gravenzande en een 46-jarige man uit Leiden. Deze laatste is overigens op Schiphol aangehouden toen hij naar het buitenland wilde vliegen.

Cocaïnemakelaar met kantoor aan huis

Als een soort makelaar lijkt de hoofdverdachte de juiste personen te hebben gezocht, vaak mensen met een strafblad op het gebied van verdovende middelen, om de invoer grote partijen cocaïne te voltrekken. In juni werd hij al aangehouden toen in zijn woning over de aankoop van duizend kilo cocaïne werd onderhandeld.

Luxe artikelen

Die duizend kilo invoeren lukte uiteindelijk niet omdat de deal niet rondkwam. Hij zit nog vast daarvoor. Na zijn aanhouding is toen onder andere een kilo cocaïne in beslag genomen, MDMA, enkele tientallen pillen, duizenden euro’s aan cash geld, een dure Audi en luxe artikelen zoals een mega curved televisie en merkkleding van Philipp Plein.

Woning Loosduinen

Ook stonden er zaken als een geldtelmachine en een sealapparaat met sealbags. Het merendeel van zijn zaken deed hij ook vanuit zijn woning in Loosduinen waar hij de medeverdachten ook regelmatig naartoe liet komen.

Dure spullen en vakanties‘De hoofdverdachte liet het breed hangen, vertelt onderzoeksleider Mariska. ‘Naast de luxe spullen die in beslag zijn genomen ging hij op vakantie naar Suriname, reisde naar Colombia en Spanje en zij aten regelmatig in restaurants of lieten zij eten thuis bezorgen.’

Internationale en nationale samenwerking

Informatie van Europol zette het onderzoek in gang. Daarnaast was er ook veel samenwerking met ketenpartners in Nederland zoals de Landelijke Eenheid, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), het Internationaal Rechtshulp Centrum van de politie-eenheid Den Haag, de Koninklijke Marechaussee en het Hit And Run Cargo-team (HARC), een samenwerkingsverband van de Rotterdamse Zeehavenpolitie, Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie.

Zo heeft de FIOD een inbeslaggenomen motor in onderzoek die via een zogenoemde ‘melding ongebruikelijke transactie’ in beeld was gekomen. Bedrijven waarbij cash boven de 25.000 euro betaald wordt, zijn verplicht dit bij de FIOD te melden.

Crimineel geld afnemen

Bij de doorzoekingen vandaag heeft de politie onder andere een Volkswagen Tiguan en een Audi SQ5 in beslag genomen. Ook zijn er enkele tienduizenden euro’s aan geld gevonden en veel luxe spullen zoals merkkleding, -schoenen en -tassen. Er worden verschillende personen onderzocht voor witwassen van criminele inkomsten.