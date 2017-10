Code oranje voor zeer zware windstoten

Het KNMI heeft voor donderdag code oranje afgegeven voor het Waddengebied. In het begin van de middag moet men rekening houden met zeer zware windstoten met snelheden van 100-120 km/uur.

Voor de rest van Nederland geldt vanaf donderdagochtend code geel afgeven voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en Waddengebied.

In de tweede helft van de ochtend volgt de rest van het land, met uitzondering van het zuidoosten. De wind zal vanaf het westen in de loop van de dag afnemen. In het noord(oost)en van het land kunnen de windstoten aanhouden tot halverwege de middag.