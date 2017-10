Woning Almelo beschoten

De woning staat op de hoek met de Violierstraat. In de woning woont sinds enkele maanden een moeder met haar 16-jarige zoon. Ze hebben geen idee waarom er op hun woning is geschoten. Na het schieten reed volgens een getuige een middenklasauto hard weg.

Vragen

Wie weet meer over dit schietincident of de aanleiding vertellen?

Wie heeft in de voorafgaande dagen of uren aan het incident opvallende personen of auto’s gezien.