Pakketsorteerders PostNL in Kolham staken vanavond opnieuw

De avondploeg van PostNL Pakketten in in het Groningse Kolham legt vanavond opnieuw het werk neer uit protest tegen aanstaande ontslagen.

PostNL is ondanks de eerdere stakingen deze week nog niet ingegaan op de gestelde eisen. 40 pakketsorteerders verliezen mogelijk hun baan nu hun dienstverband afloopt en PostNL wil geen garanties geven over baanzekerheid. De massale steun van omwonenden geeft de stakers moed om door te gaan met hun strijd voor baanbehoud en een normaal loon. Dit meldt het FNV Uitkeringsgerechtigden donderdag.

PostNL weigert een groep van 40 pakketsorteerders een echte baan aan te bieden. In plaats daarvan moeten zij solliciteren op hun eigen baan omdat PostNL switcht van onderaannemer. In een ultimatum dat afgelopen woensdag afliep, eisten de pakketsorteerders dat PostNL stopt met het optuigen van een schijnconstructie in Kolham en andere vestigingen. Ze willen dat de 40 sorteerders in dienst worden genomen en worden betaald conform de cao PostNL. Ook moet PostNL stoppen met het inzetten van werknemers die zonder loon werken. PostNL is tot op heden nog niet ingegaan op deze eisen en daarom zijn de pakketsorteerders gisteren tot stakingen over gegaan.

Wilma Nieveen, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: ‘Vanmiddag hebben we veel steunbetuigingen ontvangen van omwonenden en winkeliers uit Hoogezand en Kolham. Zij staken de pakketsorteerders massaal een hart onder de riem. In nog geen half uur tijd hadden we al 300 handtekeningen verzameld. Hierdoor voelen de pakketsorteerders zich nog meer gesteund. Ze willen niet terug naar de bijstand, maar werken bij PostNL, voor PostNL. En onder de voorwaarden en het loon volgens de cao PostNL.’