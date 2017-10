Vermist Gelders raadslid blijkt opgenomen in ziekenhuis

Hans Boersbroek, het vermiste Zutphense raadslid, is donderdagavond in het Overijsselse Goor aangetroffen.

Het gemeenteraadslid van Stadspartij Zutphen Warnsveld was door familie en vrienden als vermist opgegeven, toen bleek dat hij woensdag en donderdag niet op zijn werk was verschenen. Donderdagavond bleek dat hij met onderkoelingsverschijnselen was opgenomen in een ziekenhuis. Dit onder meer De Stentor.

Eerder die dag was in de buurt van Goor zij postbrommer al aangetroffen in een greppel. Broersbroek bleek in de nabije omgeving te liggen. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis.Het zou niet gaan om een misdrijf.