Burgemeester Van der Laan overleden

Van der Laan werd op 7 juli 2010 geïnstalleerd. Vorig jaar begon hij aan zijn tweede termijn. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Regelgeving en Handhaving, Communicatie en Juridische Zaken. Hij was voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders.

Eberhard Edzard van der Laan werd op 28 juni 1955 in Leiden geboren. Hij studeerde rechten aan de Vrije Universiteit (Amsterdam). In 1992 was hij medeoprichter van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Hij nam daar afscheid toen hij in 2008 tussentijds aantrad als minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Van 1990 tot 1998 zat hij in de gemeenteraad van Amsterdam, vanaf 1993 als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Eberhard van der Laan laat een echtgenote en vijf kinderen na.

Burgemeester Van der Laan overleed aan de gevolgen van longkanker. Tijdens zijn ziekte heeft hij nog ruim acht maanden als burgemeester doorgewerkt tot hij op 18 september jl. zijn taken neer moest leggen.