Ombudsman wil opheldering over rol NCG Alders

De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van het zogenaamde Koopinstrument. Dit instrument is een manier voor Groningers met onverkoopbare woningen in het gaswinningsgebied om deze aan de overheid kwijt te raken.

Reinier van Zutphen: "Burgers rekenen op een betrouwbare overheid, maar de overheid blijkt te loten om andermans ellende. De bestuurlijke spaghetti is in Groningen nog steeds niet van het bord. Van herstel van vertrouwen, een actieve regierol van de Rijksoverheid, transparantie en een ruimhartige schadevergoeding is in de praktijk nog geen sprake". De Nationale ombudsman en Kinderombudsman uitten hierover afgelopen april hun zorgen in een oproep aan het nieuwe kabinet. De ombudsman beveelt het ministerie van Economische Zaken aan om helderheid te verschaffen over de rol, positie en verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en hierover duidelijk te communiceren richting de Groningers.