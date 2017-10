PvdA-leden kiezen Vedelaar als opvolger voorzitter Spekman

Wethouder Zwolle

Nelleke Vedelaar (1977) is sinds 2010 wethouder in de gemeente Zwolle. Ze is daar verantwoordelijk voor de portefeuilles Zorg, Wonen, Armoedebestrijding, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder was ze al vier jaar gemeenteraadslid. Binnen de Partij van de Arbeid schreef ze mee aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Opkomstpercentage 23,9%

Bij deze ledenraadpleging hebben 10.784 leden hun stem uitgebracht, hetgeen een opkomstpercentage van 23,9% betekent. In totaal zijn er 10.784 stemmen uitgebracht. Hiervan is 443 keer blanco gestemd, wat een percentage van 1% van het aantal geldige stemmen is.

Duo-voorzitterschap

37,5% heeft gestemd op Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk die een duo-voorzitterschap vormden. Dit zijn 3.876 stemmen, waarvan 3.657 via internet en 219 per post. 62,5% heeft gestemd op Nelleke Vedelaar. Dit zijn 6.465 stemmen, waarvan 6.144 via internet en 321 per post. Zaterdag zal op het PvdA-congres in Nieuwegein het voorzitterschap van Nelleke Vedelaar door het congres officieel bekrachtigd worden.