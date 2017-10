Rode Kruis team helpt mee tijdens zoektocht naar Anne Faber

Zaterdagochtend is een nieuwe zoektocht gestart naar Anne Faber in Huis ter Heide. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Daarbij is de Mobiele Eenheid (ME) van de politie aanwezig die flink wordt ondersteund door familie, vrienden en het Ready2Help team van 24 personen van het Rode Kruis.

Vijver leeggepompt

Ook het onderzoek in en rond de vijver Blookerpark gaat verder. De vijver is leeggepompt en de modderige bodem zal worden doorzocht op sporen van Anne Faber.

Burgerhulpnetwerk Ready2Help

Voor incidentele, grote inzetten als een dreigende dijkdoorbraak heeft het Rode Kruis begin 2014 het burgerhulpnetwerk Ready2Help in het leven geroepen. Dit netwerk bestaat inmiddels uit 38.000 mensen en is sinds de oprichting ruim 200 keer ingezet. Onder andere bij de vluchtelingenstroom van eind 2015 kwamen honderden Ready2Helpers in actie.

Ready2Help en vermissingen

Een jaar geleden is in Rotterdam een experiment gestart waarbij de politie Ready2Helpers traint in het zoeken naar vermiste personen. Ready2Helpers leren op zo’n manier te zoeken dat ze geen sporen wissen of er onbedoeld sporen bij maken.

Alleen Ready2Helpers die aan een dergelijke instructieavond hebben deelgenomen, mogen meehelpen. Zo houdt de politie de regie op de zoekactie.

Initiatief uitbreiden

Het zoekteam van Ready2Help is inmiddels ingezet bij zoekacties in Delft en in Capelle. Vandaag helpen 24 mensen mee bij de zoekactie naar Anne Faber. Ready2Help is in gesprek met het Landelijk Bureau Vermiste Personen om het initiatief uit Rotterdam landelijk te implementeren.