Meisje (17) zwaar mishandeld en beroofd bij Zelhem

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 17-jarige meisje op de fiets zwaar mishandeld en berooft van haar mobiele telefoon. Het meisje is met diverse verwondingen opgenomen in het ziekenhuis zo meldt de politie zaterdag.

Van fiets geschopt

De 17-jarige jonge vrouw uit Zelhem fietste rond 03.45 uur van Doetinchem in de richting van Zelhem. Ze fietste over het fietspad genaamd de Oude Spoorbaan die parallel gelegen is langs de Doetinchemseweg. Kort na het kruispunt met het fietspad Heidehoekweg passeerde een nog onbekende man haar en schopte haar van de fiets.

Beroofd van telefoon

Het meisje werd door de man ernstig mishandeld en beroofd van haar telefoon. Na de beroving ging hij er vandoor. De Zelhemse liep diverse verwondingen op. Zij moest in het ziekenhuis aan haar verwondingen worden behandeld.

Signalement

De blanke man zou ongeveer tussen de 21 en 25 jaar oud zijn. Hij had mogelijk rossig haar en droeg een bril. Hij had een normaal postuur en droeg donkere kleding met een capuchon.

Getuigen gezocht

De politie is direct gestart met uitgebreid sporenonderzoek in de omgeving van het incident. Ook komt de politie graag in contact met mensen die informatie hebben die van belang kan zijn voor het onderzoek. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie op 0900 8844.