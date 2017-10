Bewaarders positief over proef met "eigen sleutel" in gevangenis

Het is officieel nog steeds een proef, maar de “eigen celsleutel” in 19 van de 28 gevangenissen lijkt een succes te zijn. Wel hebben er zich een aantal incidenten voorgedaan. Dit meldt het RTL Nieuws op basis van onderzoek door het ANP.

Dat de gedetineerden zelf hun deur kunnen afsluiten, scheelt de vaak overbelaste bewaarders tijd. Ook de ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen is over het algemeen positief over de “eigen sleutel” ervaringen. Hierdoor is er meer tijd voor ander belangrijk werk.

De incidenten die zich voorgedaan hebben is beperkt gebleven tot het manipuleren van een sleutel zodat een gedetineerde ook de deur van het nachtslot kon halen. Sloten die zijn gesaboteerd en sleutels die zijn kwijt geraakt..