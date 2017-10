Amber Alert ook voor volwassenen?

De Tweede Kamer wil de mogelijkheid bekijken of Amber Alert ook kan worden ingezet bij de vermissing van volwassenen. Bij vermiste kinderen wordt er vaak direct Amber Alert ingezet. Bij een vermissing als Anne Faber gebeurt dit nu nog niet.

Kamervragen

Volgens RTL Nieuws stellen morgen Kamerleden Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) er Kamervragen over. Kuiken laat weten: ‘Een vermissing is echt het allerergste dat je kan overkomen, en de eerste uren zijn cruciaal. Het lijkt me daarom goed om het Amber Alert ook uit te breiden naar jongvolwassenen. Dat hoeft geen extra geld te kosten en het kan meteen geregeld worden.’

Per direct mogelijk

Frank Hoen, oprichter van Amber Alert, zegt tegenover RTL Nieuws: ‘Een Amber Alert bereikt 12 miljoen mensen binnen een paar minuten, en technisch gezien is deze wijziging per direct mogelijk. Het is gewoon een druk op een knop. Wij zijn er klaar voor en het zal niet veel geld kosten.’

Andere landen

Onze zuiderburen gebruiken Amber Alert al voor jongvolwassenen die vermist zijn. In de Verenigde Staten hebben ze Silver Alert. Dit is speciaal voor vermiste bejaarden.