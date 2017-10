Automobilist mist bocht en belandt in de sloot

Een 81-jarige automobilist uit Loppersum is zondag aan het einde middag met zijn personenauto in de sloot gereden langs de Transportweg in Veendam. Het ongeval gebeurde bij de spoorwegovergang en de loods van Groningen Railport.

Getuigen zagen dat de man de bocht miste, een tegenligger schampte, daarna tegen een lantaarnpaal botste en zo in de sloot belandde. De man is met behulp van omstanders en ambulancepersoneel uit de wagen gehaald. Hulp van de brandweer was dan ook niet meer nodig. De bestuurder is per ambulance met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De doorgaande weg is tijdens de berging enige tijd afgesloten geweest.