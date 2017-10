Vijf stropers aangehouden, zes honden in beslag genomen

De Ieren werden betrapt op stropen. Ze hadden zes jachthonden bij zich, deze zijn in beslag genomen. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Een jachtopziener waarschuwde zondagochtend 8 oktober rond 11.30 uur de politie. De man had het vijftal in weilanden aan de Kanaalweg zien lopen. Ze waren daar vermoedelijk aan het jagen met een zestal honden. Toen ze de politie zagen wilden vier van hen er in een auto vandoor gaan. De mannen werden door de agenten aan de kant gezet. De vijfde verdachte liep op dat moment nog op het weiland en de agenten sommeerden hem naar hen toe te komen.

Dode haas

In het weiland werd een dode haas gevonden. Deze is in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat de verdachten met de zes honden aan het jagen waren. Dat is verboden. De honden zijn in beslag genomen en de mannen zijn afgevoerd naar het politiebureau. Daar zijn ze voor verder onderzoek vastgezet.