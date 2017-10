Man (34) neergeschoten na wurgpoging op agent

Zondagavond heeft de politie een 34-jarige man uit Emmen in zijn been geschoten nadat hij had geprobeerd een agent te wurgen. 'Een 30-jarige man uit Emmen is aangehouden omdat hij de aanhouding belemmerde', zo laat de politie maandagmiddag weten.

Blaastest

Bij de politie kwam rond 22.20 uur een melding binnen dat de bestuurder van een personenauto vreemd rijgedrag vertoonde en mogelijk onder invloed reed van alcohol. Agenten troffen de bewuste auto aan op de Odoornerstraat in Ees. Van de bestuurder werd een blaastest afgenomen.

Fysiek geweld tegen aanhouding

Hieruit bleek dat hij vermoedelijk te veel alcohol had gedronken en werd de bestuurder aangehouden. De verdachte wilde niet meewerken aan zijn aanhouding. Een van de twee andere inzittenden van de auto, de 30-jarige Emmenaar, probeerde samen met de bestuurder de aanhouding te voorkomen. Het door hen ingezette fysieke geweld hield aan ondanks het gebruik van de wapenstok en peperspray.

Wurgpoging

Tijdens een worsteling tussen de 34-jarige verdachte en een van de twee agenten kwamen beiden op de grond terecht waarop de verdachte de agent probeerde te wurgen. Nadat een waarschuwingsschot om het geweld te stoppen geen effect had is er door een van de twee politieagent gericht geschoten op die verdachte.

Ziekenhuis

De verdachte werd hierbij in zijn been geraakt en staakte hierop zijn verzet. De verdachte is met een ambulance, buiten levensgevaar, overgebracht naar een ziekenhuis. De tweede verdachte de 30-jarige man werd na zijn aanhouding overgebracht naar het cellencomplex.

Schieten door de politie

Agenten komen geregeld in situaties waarin geweld gebruikt moet worden. Bijvoorbeeld bij een ruzie, een vluchtende verdachte of wanneer een persoon iemand anders iets wil aandoen. Soms is het geweld gericht op de agent zelf. Agenten worden getraind om met al deze situaties om te kunnen gaan en zo nodig hun wapenstok, pepperspray of vuurwapen te gebruiken.

Onderzoek Rijksrecherche

Wanneer een agent zijn wapen gebruikt heeft, en door politievuur letsel ontstaan is, volgt een onderzoek door de Rijksrecherche. In alle andere gevallen waarin geweld door de politie gebruikt is, volgt een geweldsrapportage en zo nodig een intern onderzoek.

Onafhankelijk

De Rijksrecherche is een onafhankelijke rechercheafdeling onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Door de onafhankelijke positie kan zij objectief onderzoeken of het vuurwapengebruik rechtmatig was. Tevens zal de woordvoering over deze zaak verder worden gedaan door het Openbaar Ministerie Noord Nederland.