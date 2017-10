NL-Alert bij grote brand loods in Valkenswaard

In een loods aan de Kromstraat in Valkenswaard heeft maandagavond een grote brand gewoed in een loods.

De brand brak uit rond 21.00 uur. Er was sprake van forse rookontwikkeling. In verband met de brand heeft de brandweer een NL-Alert uitgestuurd waarin omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De brand was om 22.00 uur nog niet onder controle. Wel was op dat moment de brand al grotendeels geblust. Volgens een woordvoerder van de politie is er bij de brand niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De brand trok een hoop bekijks.