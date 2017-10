Enorme ravage na brand in woningen in Epe. Politie houdt rekening met brandstichting

Een enorme brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag ten minste twee woningen verwoest aan de Klimtuin in Epe.

De brand begon omstreeks 02:15uur bij de carport. Daar stonden auto's onder geparkeerd. De brand is vervolgens overgeslagen naar twee middelste woningen van een woonblok van vier woningen. De brandweer had veel moeite om het vuur in de twee woningen te doven. Niemand raakte gewond. Omdat er bij de brand veel rook vrij kwam, werden buurtbewoners geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

Rond 05:35 uur werd het sein brand meester. Voor de bewoners van het rijtjesblok is elders onderdak gegeven. De schade aan de woningen is groot. De brandweer vermoed brandstichting.

In de nacht van zondag op maandag 9 oktober was er ook een schuurbrand, aan de Smitskamp. Ook hierbij raakte niemand gewond, maar moesten omwonenden wel geëvacueerd worden. Tot slot is er vorige week, in de nacht van 3 op 4 oktober, een houthok uitgebrand aan de Leeuwerikweg in Epe. De bewoner heeft deze brand zelf geblust met een tuinslang. De oorzaak van de branden is nog niet duidelijk, de politie doet hier onderzoek naar. Het is nog veel te voorbarig om te kunnen zeggen of er een verband is tussen de branden, dit wordt uiteraard ook onderzocht.