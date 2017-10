Elf bommeldingen op Nederlandse scholen

Ontruimingen

Alle scholen gingen direct over tot ontruiming wat overal zonder grote problemen verliep. Alle meldingen bleken na onderzoek vals waardoor de leerlingen weer terug konden het schoolgebouw in.

Van Limburg tot Friesland

De meldingen kwamen op alle scholen door het hele land binnen. In Maastricht ontving de school rond 13.00 uur een telefonische melding van een Engelssprekend persoon die vertelde dat er een bom in de school zou liggen. Ook op scholen in Eindhoven, Den Haag, Utrecht, Hilversum, Leeuwarden en het Groningse Haren werd gedreigd dat er een bom in de school zou liggen.

Politie

De politie alle scholen doorzocht maar niets aangetroffen waarop de schoolgebouwen weer werden vrijgegeven. De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst van deze meldingen.