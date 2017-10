Jeroen Dijsselbloem vertrekt uit Tweede Kamer

De 51-jarige minister zal op 25 oktober zijn Kamerlidmaatschap neerleggen. Dit laat Dijsselbloem in een brief aan Kamervoorzitter Arib weten, zo meldt onder meer de NOS woensdag. In de brief schrijft Dijsselbloem dat het hem zwaar valt.

Sinds de verkiezingen was Dijsselbloem behalve demissionair minister van Financiën ook weer Kamerlid. In zijn brief aan Arib schrijft hij dat hij zijn zetel in de Tweede Kamer opgeeft omdat hij de bezieling mist die de negenkoppige PvdA-fractie in de oppositiebankjes volgens hem hard nodig heeft. Dijsselbloem: 'Mijn partij moet verder en heeft daarvoor negen kanonnen nodig. Ik ben nu tot de conclusie gekomen dat ik in deze rol, in deze fase, die vuurkracht niet heb.'

De demissionair minister maakt wel zijn termijn als voorzitter van de Eurogroep af, die tot januari duurt.