Politie verder met zoektocht Anne Faber bij GGz-kliniek Den Dolder

Zoektocht Anne Landgoed Pijnenburg

Er wordt vandaag, woensdag 11 oktober, verder gezocht in Soest naar de vermiste Anne Faber. ME, Defensie, politie en vrijwilligers zoeken in de bossen bij Landgoed Pijnenburg in het gebied tussen de Wieksloterweg Oostzijde en de Dolderseweg. De politie zoekt op deze locatie omdat Anne Faber hier mogelijk heeft gefietst.

Hulp bij zoeken

Er zijn nog altijd veel mensen die hun hulp aanbieden bij de zoektochten. De politie beschikt op dit moment over voldoende mensen en dankt iedereen voor het aanbod. Wie toch het voornemen heeft een zoektocht te organiseren, wordt verzocht eerst contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Het is van belang dat de politie weet waar er wordt gezocht, en ook dat er afspraken worden gemaakt over hoe te handelen bij het vinden van opvallende voorwerpen en/of sporen.

Terughoudendheid

'Wij realiseren ons dat er veel vragen zijn over deze zaak. De 27-jarige verdachte die maandag 9 oktober is aangehouden, zit in beperking. Hierdoor is de politie gebonden aan een grote terughoudendheid in het geven van informatie over het onderzoek. Daarom kunnen veel vragen niet beantwoord worden', aldus de politie.