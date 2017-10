Politie zoekt nu ook rond golfresort Zeewolde naar Anne Faber

Er wordt door de politie nu ook sinds woensdagmiddag gezocht in een gebied rondom Zeewolde naar de sinds vrijdag 29 september vermiste Anne Faber. Dit heeft de politie woensdagmiddag bekendgemaakt.

'Nieuwe info'

'Nieuwe onderzoeksinformatie geeft aanleiding om de zoektocht naar Anne Faber uit te breiden naar een gebied rondom de Flediteweg in de buurt van het golfresort Zeewolde', zo laat de politie woensdagmiddag weten. Hier wordt gezocht door ME en speurhonden. De politie kan op dit moment geen antwoord geven op de vraag welke informatie dit betreft.

Zoektocht Anne Landgoed Pijnenburg

Intussen gaat ook de zoektocht in de bossen bij landgoed Pijnenburg door de ME, Defensie, politie en vrijwilligers in het gebied tussen de Wieksloterweg Oostzijde en de Dolderseweg verder. De politie zoekt op deze locatie omdat Anne Faber hier mogelijk heeft gefietst.

Voorgeleiding 27-jarige verdachte Michael P.

De 27-jarige verdachte die maandag 9 oktober is aangehouden in het onderzoek naar de vermissing van de 25-jarige Anne Faber uit Utrecht, wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van betrokkenheid bij haar vermissing. Dit maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend.