Ontsnapping Amsterdamse crimineel uit PI Roermond voorkomen

De politie heeft met een actie onder leiding van de Amsterdamse politie het kapen van een helikopter in Limburg weten te voorkomen. Hierbij is één van de verdachte dood geschoten door de politie.

Ontsnappingspoging PI Roermond

Bij de politie was informatie binnengekomen dat enkele verdachten voornemend waren een helikopter te kapen om zo een Amsterdamse crimineel uit de gevangenis van Roermond te bevrijden. De Amsterdammer zit in deze gevangenis omdat hij veroordeeld is voor betrokkenheid bij een liquidatie in de Amsterdamse onderwereld. Volgens onbevestigde berichten zou het om Benaouf A. gaan.

Verdachte doodgeschoten

Een arrestatieteam greep in voordat de kaping van de helikopter kon worden voorkomen. Hierop volgde een achtervolging waarbij hoge snelheden werden gehaald. Tijdens de achtervolging heeft een verdachte zich ontdaan van een langwerpige tas waarin later onderdelen van een automatisch vuurwapen zaten. In Roosteren kwam een einde aan de achtervolging en werd één van de verdachten neergeschoten en overleed aan zijn verwondingen. Drie andere werden aangehouden. Naast de drie aangehouden verdachten is de politie nog op zoek naar een aantal andere verdachten van wie de identiteit inmiddels bekend is. Ook deze verdachten zijn bij politie en justitie bekend vanwege hun relatie met de Amsterdamse liquidatiewereld.