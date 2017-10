'Kabinetsplannen maken energienota 200 euro hoger'

Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de energienota. Hogere energiebelastingen zorgen voor een hogere energierekening, maar het is nog volstrekt onduidelijk of de burger hier iets voor terugkrijgt, zoals stimuleringsmaatregelen om het eigen huis energiezuiniger te maken.

Vooral hogere lasten

Het nieuwe Kabinet wil het belastingstelsel ‘vergroenen’, maar uit het regeerakkoord blijkt vooral dat dit vooral neerkomt op een hogere energienota. Het energiebelastingtarief voor gasgebruik gaat omhoog, terwijl de belastingvermindering voor consumenten afneemt. De optelsom leidt er toe dat de energienota tussen 2017 en 2019 met gemiddeld € 200 euro stijgt.

De tarieven voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) op gas en elektriciteit zullen de komende jaren flink stijgen. Geld van de ODE is bestemd voor verduurzamingssubsidies. Vooral het bedrijfsleven maakt hier gebruik van. Het is nog volstrekt onduidelijk of en hoe de nieuwe regering huiseigenaren gaat ondersteunen om energie te besparen.

Salderingsregeling onzeker

Het lijkt er op dat de huidige salderingsregeling voor het terug leveren van elektriciteit met zonnepanelen al in 2020 wordt vervangen door een andere, versoberde regeling. De terugverdientijd van zonnepanelen wordt hierdoor onzeker. Op dit moment is het onduidelijk voor wie de nieuwe regeling gaat gelden en hoe die er uit ziet. Dat kan een flinke tegenvaller worden voor mensen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, of die overwegen dat te doen. Afgelopen zomer deed minister Kamp nog de toezegging dat de huidige regeling zou worden verlengd tot 2023.