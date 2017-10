Nederland grootste insectenimporteur van de EU

Nederland importeert van alle EU-landen voor het meeste geld aan levende insecten. De invoerwaarde is in de eerste helft van 2017 bijna vijf keer zo hoog als vijf jaar eerder.

Bijen worden naar verhouding steeds minder geïmporteerd, andere insecten steeds meer. Het belangrijkste land van herkomst is Israël. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van handelscijfers.

Insecten worden bij de bestuiving van landbouwgewassen (zoals de bij) en bij natuurlijke gewasbescherming (zoals de sluipwesp) ingezet. Ook worden ze in toenemende mate gebruikt voor consumptie voor mens en dier, zoals meelwormen en sprinkhanen. Nederland staat wereldwijd bekend als innovatief op het gebied van het gebruik van insecten.

Vooral eigen gebruik

Nederland importeerde in de eerste helft van 2017 voor 8,2 miljoen euro aan levende insecten (390 duizend kilogram). Daarmee is Nederland de grootste insectenimporteur van de Europese Unie, gevolgd door België en Frankrijk. Deze drie landen zijn samen goed voor bijna 60 procent van de totale insectenimport in de EU.

Ongeveer een derde van de ingevoerde insecten wordt ook weer uitgevoerd. Het merendeel van de insecten die uit het buitenland komen zijn dus voor gebruik in Nederland. Ook worden in Nederland insecten gekweekt.

Bij ingehaald door andere insecten

In de eerste zes maanden van 2012 maakte de handel in bijen 60 procent uit van de totale import van insecten (importwaarde iets meer dan 1 miljoen euro). In 2013 was dat zelfs meer dan 6 miljoen euro. In de eerste helft van 2017 is de importwaarde gedaald naar 2,5 miljoen euro, 30 procent van de importwaarde van alle insecten. Zeventig procent van de import van levende insecten bestaat uit overige insecten. De invoerwaarde hiervan (5,7 miljoen euro) is acht keer zo hoog als vijf jaar geleden.

Derde insectenexporteur

Als exporteur van levende insecten komt Nederland op de derde plaats, met een exportwaarde van 5,6 miljoen euro. De grootste exporteur is België met 15 miljoen euro, gevolgd door Slowakije met 6,2 miljoen euro (bijna uitsluitend bijen).

Roofinsecten uit Israël

Veel insecten komen uit Israël. In het hele jaar 2016 kwam deze import overeen met een bedrag van 5,6 miljoen euro, 40 procent van de totale importwaarde. Het betreft hier met name roofinsecten voor natuurlijke gewasbescherming. Uit Slowakije importeerde ons land voor 2,6 miljoen euro aan insecten, vrijwel alleen bijen. Het Verenigd Koninkrijk levert voor bijna 2 miljoen euro aan insecten. Het belangrijkste land van bestemming is Mexico. Daar ging vanuit Nederland in 2016 voor ongeveer 2,6 miljoen euro aan insecten naartoe, ruim 30 procent van de totale uitvoer.