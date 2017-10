Persmoment politie 18.00 uur gemeentehuis Zeewolde zaak Anne Faber

Voorgeleiding

P. werd vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland. Die besliste dat er op dit moment voldoende verdenking tegen de verdachte is om hem langer vast te houden.

Update politie 14.40 uur:

De politie heeft donderdagmiddag laten weten dat het onderzoek in de omgeving van het Nulderpad in Zeewolde nog steeds aan de gang is. De politie is donderdag in dit nieuwe gebied begonnen te zoeken naar het lichaam van Anne Faber naar aanleiding van nieuwe informatie die woensdagavond laat in het onderzoek van de politie bekend is geworden. Deze informatie is ook de reden dat het zoeken op alle andere locaties is gestaakt.

Update 16.45 uur

De politie heeft donderdagmiddag een persmoment aangekondigd in het onderzoek rond Anne Faber. 'Het persmoment vindt plaats op het gemeentehuis Zeewolde', zo heeft de politie donderdagmiddag bekendgemaakt. 'Het persmoment op het gemeentehuis in Zeewolde is naar aanleiding van ontwikkelingen in het onderzoek naar vermissing van Anne Faber', aldus de politie.