'Rutte III op 26 oktober op bordes bij de koning'

Donderdag heeft de Tweede Kamer Mark Rutte (VVD) aangewezen als formateur. Dat gebeurde in een debat over het eindverslag van informateur Gerrit Zalm, dat hij dinsdag 10 oktober overhandigde aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

Arib zal de koning informeren over de aanwijzing van Rutte als formateur. Rutte heeft de opdracht gekregen om een kabinet te vormen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Deze vier partijen presenteerden dinsdag 10 oktober hun regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'.

Op bordes bij de koning

Formateur Rutte streeft ernaar om de kabinetsploeg van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op donderdag 26 oktober te presenteren op het bordes bij de koning. Dat zei hij tijdens het debat over de kabinetsformatie. Wat hem betreft volgt na de presentatie van het nieuwe kabinet op dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november het debat over de regeringsverklaring. Maar het is uiteindelijk aan de Kamer om hier een beslissing over te nemen.

Langste formatie ooit

Na de verkiezingen van woensdag 15 maart volgde de langste formatie in de parlementaire geschiedenis. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib is blij dat er nu een regeerakkoord ligt en dat er dus binnenkort een nieuw kabinet aantreedt: 'De Kamer kan nu op volle kracht aan de slag. De Kamerleden kijken hiernaar uit. Het wordt tijd dat de Kamer haar controlerende en medewetgevende taak kan oppakken.'

Versplinterd politiek landschap

Volgens informateur Zalm lag de lange duur van de kabinetsformatie aan het versplinterde politieke landschap na de verkiezingen, waardoor er ten minste vier partijen nodig waren voor een meerderheidscoalitie.

'Het waren onderhandelingen met vier partijen met verschillende standpunten en achtergronden. Dat is complexer dan met twee partijen. En het kost dus ook tijd. Wel bewijst de lange duur van het proces dat de partijen over doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef beschikten', aldus Zalm.

Delen regeerakkoord uitgelekt

Overigens betreurt de informateur het zeer dat delen van het regeerakkoord al zijn uitgelekt via de media, zeker naarmate de eindstreep van de onderhandelingen dichterbij kwam.

16 ministers en 8 staatssecretarissen

De verdeling van posten in het kabinet is eveneens onderwerp van bespreking geweest. De voorzitters van de vier fracties bereikten overeenstemming over een kabinet van zestien ministers en acht staatssecretarissen. Daarbij hebben Fractievoorzitters Buma (CDA), Pechtold (D66) en Segers (CU) reeds aangegeven niet in het kabinet als minister deel te nemen maar in de Tweede Kamer te blijven.

Van de ministers zullen er zes worden voorgedragen door de VVD, vier door het CDA, vier door D66 en twee door de CU. Voor de staatssecretarissen zijn de respectievelijke aantallen drie, twee, twee en een.

Over de omschrijving van de beleidsterreinen van de bewindspersonen is een aantal malen gesproken. De conclusie is dat de besluitvorming daarover tijdens de formatiefase zal plaatsvinden. Dat geeft de flexibiliteit om een goede afstemming te realiseren tussen de postenverdeling en de personele bezetting.