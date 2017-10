VEH in actie om oneerlijke verloting nieuwbouwwoningen

Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor kopers van nieuwbouwwoningen die zich gedupeerd voelen door schimmige of oneerlijke procedures bij de verdeling of loting. De vereniging wil duidelijke spelregels voor de toewijzing van nieuwbouwwoningen en loting onder toezicht van een notaris.

Kopers die te maken hebben gehad met schimmige of oneerlijke praktijken bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen kunnen hun ervaringen melden op www.eigenhuis.nl/meldpunt-toewijzing-nieuwbouw. Met de ervaringen van kopers wil de vereniging druk zetten op bouwers en makelaars om tot duidelijke spelregels te komen. De naleving daarvan moet worden gecontroleerd door een notaris.

Nieuwbouw: schaars en gewild

De belangstelling voor nieuwe woningen is vele malen groter dan het aantal dat wordt opgeleverd. Vereniging Eigen Huis hoort van kopers dat de toewijzing van nieuwbouwwoningen soms schimmig verloopt. Bij de verdeling krijgen familieleden en vrienden van bij de bouw betrokken partijen voorrang boven anderen. Deze praktijken lijken na de crisisjaren weer terug te komen. Vereniging Eigen Huis verzet zich al sinds 2001 tegen oneerlijke praktijken bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen. De vereniging vindt dat vriendjespolitiek verboden moet worden wanneer de gemeente bouwgrond of andere publieke middelen inbrengt.

Loten alleen met notaris

Soms bepaalt loting door het makelaarskantoor wie een woning krijgt. Bij navraag over de gehanteerde procedure krijgen uitgelote kopers geen of onduidelijke antwoorden, of hooguit te horen dat het lot niet op hun naam is gevallen. Vereniging Eigen Huis wil dat lotingsprocedures vooraf helder en duidelijk zijn en dat loting onder toezicht gaat van een notaris.