Acht personen aangehouden bij ontmanteling drugsnetwerk

In het garagebedrijf stonden daadwerkelijk vierwielers voor onderhoud en in de kassencomplexen groeiden komkommers. In werkelijkheid bleken het dekmantels voor drugslabs.

Vier Haagse broers (55, 52, 45 en 41 jaar), de ex-vriendin (48) en zoon (26-jarige Rotterdammer) van een van hen, zijn vrijdag 6 oktober samen met nog twee verdachten aangehouden op verdenking van drugshandel en -productie binnen een criminele organisatie en van witwassen.

Heroïneproductie

In 2017 kreeg het kwekerijbedrijf, dat op naam van de ex-vriendin stond en feitelijk door de 45-jarige broer geleid werd, grote hoeveelheden azijnzuuranhydride geleverd, wat de aandacht van de politie trok. Belangstelling van de politie hadden ze al omdat het onderzoeksteam zowel van buitenlandse als binnenlandse instanties al eerder informatie over de broers had gekregen. Azijnzuuranhydride wordt normaal gesproken gebruikt in leerlooierijen, voor ontvetting en voor de productie van aspirine en duurzaam naaldhout. Het wordt nooit in kwekerijen gebruikt en kan bij inademing dodelijk zijn. Voor criminelen is het ook een bekende hulpstof om morfine om te zetten in heroïne. Met de in 2017 geleverde hoeveelheid azijnzuuranhydride konden de verdachten ruim 1500 kilo heroïne produceren.

Sporen

In augustus kreeg het politieteam lucht van mogelijke heroïneproductie in een van de kwekerijen van het bedrijf, in Bergschenhoek. Het team besloot 17 augustus een instap in die kwekerij te doen. Er waren duidelijk sporen van heroïneproductie, concludeerde de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie. Deze bevinding vormde de opmaat voor de aanhouding van de familieleden en hun handlangers, een 43-jarige Hagenaar (een zwager van de broers ) en een 53-jarige Rotterdammer. De handlangers worden verdacht van betrokkenheid bij de heroïneproductie.

Drugslab in garagebedrijf

Naast doorzoekingen in de kwekerijen werd ook een garagebedrijf in Bleiswijk doorzocht. Hier trof de politie een compleet drugslab aan. In een kwekerij in Berkel en Rodenrijs stonden – behalve komkommers en paprika’s zo ver het oog reikte – ook vijf vaten azijnzuuranhydride. Genoeg om meer dan honderd kilo heroïne te produceren, ter waarde van ongeveer tweemiljoen euro.

De burgemeester van gemeente Lansingerland heeft het garagebedrijf met spoed gesloten en er zal bestuursrechtelijk tegen de kwekerij worden opgetreden als daar voldoende juridische grond voor is. In de in augustus bezochte kwekerij in Bergschenhoek was nu niets meer te vinden. Onderzocht wordt nog op welke grond er gehandhaafd kan worden. In twee andere kwekerijen, in Maasdijk en Pijnacker, is niets aangetroffen. Wel is hier administratie in beslag genomen. In de kwekerij in Maasdijk was bovendien in april al een hennepkwekerij van 3.000 planten ontmanteld.

Inspectie SZW legt boetes op

Tijdens de actie controleerde de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met tien inspecteurs of er wel eerlijk werd gewerkt in de kassen. De Inspectie is een groot voorstander van controles samen met andere toezichthouders. Duidelijk werd tijdens de actie dat een aantal werknemers vermoedelijk onderbetaald werden en ook te lang werkten. De werkgever krijgt hiervoor boetes.

Haags café met spoed gesloten

Een Haags café werd ook aan een doorzoeking onderworpen omdat dit de vaste ontmoetingsplaats van de verdachten was. Hier trof de politie verschillende zogenoemde ponypacks met cocaïne aan. De burgmeester van de gemeente Den Haag heeft het café met spoed gesloten.

Vuurwapen en 50.000 cash

Bij de doorzoeking in een van de woningen in Den Haag van de verdachten is een hoeveelheid mdma gevonden. De gemeente overweegt bestuurlijk optreden, zoals sluiting. In andere woningen kwamen onder andere een vuurwapen en 50.000 euro contant geld tevoorschijn, plus dure sierraden en kleding. Bij de aanhoudingen en doorzoekingen op vrijdag 6 oktober zijn in totaal ongeveer 250 politiemensen betrokken geweest.

Er loopt inmiddels tegen de verdachten een ontnemingsvordering van 820.000 euro, naast een financieel onderzoek naar de criminele inkomsten van de verdachten. De rechter-commissaris heeft besloten de verdachten minstens twee weken in voorlopige hechtenis te houden.