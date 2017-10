Familie in Haren bekend bij instanties

In een woning aan het Jufferpad in Haren zijn zaterdagochtend een overleden vrouw en kind aangetroffen. De bewoner werd door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de twee. Het politieonderzoek in en rondom de woning is inmiddels in volle gang.

De hulpdiensten kregen zaterdagochtend een melding dat in een betreffende woning een ernstig incident had plaatsgevonden. Meerderen agenten gingen naar de woning. Ook de ambulancedienst en de traumahelikopter gingen naar het opgegeven adres. In de woning vonden agenten de overleden vrouw en het kind. Vervolgens hielden agenten een man in de woning aan. Hij werd direct overgebracht naar een politiebureau en daar ingesloten. De straat werd door agenten afgezet. Inmiddels is gestart met (sporen) onderzoek in en rondom de woning.

Familie bekend bij instanties

In de woning werd nog een jongetje aangetroffen. Deze bleek ongedeerd en is aan de hulpinstantie overgedragen. Het gezin was bekend bij politie, gemeente en andere instanties. Er zouden zich vaker ongeregeldheden in de woning hebben voorgedaan. Hierbij werd onder andere de vrouw mishandeld. De man zou een aantal keer een contact verbod hebben gehad met de vrouw. De gemeente Haren wil niet ingaan wat er zich binnen het gezin afspeelde.