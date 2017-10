Vermiste Pool dood in water Roosendaal aangetroffen

Zaterdagmiddag is in de Oostelijke Havendijk een dode man aangetroffen. 'Het gaat om de vermiste Poolse Przemyslaw Henryk Michon', zo heeft de politie laten weten.

Visser

Omstreeks 15.30 uur wordt door een vissende man in het water een drijvend stoffelijk overschot ontdekt. De omgeving is vervolgens door de politie afgezet, waarna het lichaam is geborgen.

Vermiste Pool

Tijdens de schouw blijkt dat de dode man de vermiste Pool is. Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak.