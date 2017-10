Jongetje (4) overleden na fatale aanrijding Genemuiden

Zaterdagavond is bij een fataal verkeersongeval een 4-jarig jongetje overleden nadat hij door een auto werd aangereden toen hij met zijn fietsje plotseling de straat over wilde steken. Dit heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Plotseling oversteken

Omstreeks 18.00 uur reed een 80-jarige man uit Genemuiden in zijn auto over de Fabrieksstraat in Genemuiden. Hij was net de Burgemeester Ten Veldestraat overgestoken. Van achter een geparkeerde werkbus stak plotseling een jongen op een fietsje de straat over.

Slachtoffertje overleden

De automobilist heeft heftig geremd maar kon een aanrijding niet voorkomen. Omstanders hebben meteen eerste hulp geboden aan het jongetje. Het slachtoffertje, vier jaar oud uit Genemuiden, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Geen alcohol

De 80-jarige bestuurder is aangehouden voor nader onderzoek. Een blaastest wees uit dat hij niet onder invloed van alcohol verkeerde. Na verhoor is de man weer in vrijheid gesteld. De verkeersongevallenanalisten van de politie onderzoeken de toedracht van het ongeval.