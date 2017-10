Man ramt muur en hek in gestolen auto en valt vervolgens in diepe slaap

De politie heeft zaterdagmiddag een 25-jarige man uit Etten-Leur in de Dorpsstraat aangehouden voor het rijden in een gestolen auto. Dit meldt de politie zondag.

GHB

De man liep zaterdagmiddag rond 13.30 uur tegen de lamp nadat hij met de auto tegen een hek en een muur was gereden op een parkeerterrein bij een supermarkt. Vanwege dit opmerkelijke rijgedrag belden getuigen de politie. Opgeroepen agenten troffen de verdachte in diepe slaap aan in de auto. Hij bleek onder invloed te zijn van GHB.

Verschillende kentekens

Omdat er verschillende kentekens op de auto zaten volgde een nadere inspectie van het voertuig. Daaruit bleek dat de auto is gestolen bij een woninginbraak in Steenbergen op 23 september 2017. De auto is in beslag genomen en de eigenaar is inmiddels op de hoogte gebracht dat zijn eigendom is teruggevonden. De verdachte is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiecellencomplex in Breda. Hij zit nog vast.