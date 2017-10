Woningen ontruimd na plofkraak in Haulerwijk

In de nacht van zondag 15 op maandag 16 oktober is rond 3 uur ‘s nachts een poging plofkraak geweest aan de Oosterwoldseweg in Haulerwijk.

Omwonenden hebben stemmen gehoord en hoorden een auto met hoge snelheid wegrijden. Agenten zagen dat er met een pinautomaat geknoeid was.

Woningen ontruimd

Een specialist van het Team Explosieven Verkenning heeft een eerste onderzoek verricht en geconstateerd dat er mogelijk een explosief aanwezig is in de pinautomaat. Dat is de reden geweest dat de Explosieven Opruimingsdienst is gealarmeerd. Uit voorzorg is een tiental woningen aan de Oosterwoldseweg ontruimd. De bewoners worden opgevangen in het woonzorgcentrum Sinnehiem in Haulerwijk.