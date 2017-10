Bestuurder (34) zwaargewond na bizar ongeval met motor

Zondag raakte een 34-jarige Rotterdammer rond 18.00 uur zwaar gewond, nadat hij op de Oostenrijkweg in Nieuwdorp met de motor van het talud reed. 'Hij is met de traumahelikopter naar het Erasmus Medisch Centrum gebracht', zo meldt de politie maandag.

Motor op aanhanger

Het slachtoffer reed met enkele bekenden naar Vlissingen-Oost met een 1000 cc motor op de aanhanger. Bijna aan het einde van de Oostenrijkweg duwde de 45-jarige motoreigenaar uit Rotterdam de motor aan waarop de 34-jarige bestuurder zat. De motor sloeg aan en vloog met hoge snelheid rechtdoor, het talud af en kwam in het water van de haven tot stilstand.

Zwaargewond

De bestuurder maakte een flinke val op de onregelmatige stenen onder aan het talud. Hij raakte zwaar gewond en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder was niet in het bezit van een motorrijbewijs. De motor was onverzekerd.

Er werd assistentie verleend door de brandweer, Rijkswaterstaat, ambulancedienst en de traumahelikopter. De motor werd uit het water op de kant getrokken en getakeld door de een bergingsbedrijf.