Kliniek Aventurijn Den Dolder doet aangifte wegens bedreigingen

'Onrust is groot'

'De onrust op het terrein in Den Dolder is groot', zo laat de kliniek in een verklaring maandag weten. 'Op het terrein van Aventurijn is de beveiliging een belangrijk aandachtspunt. We werken heel nauw samen met gemeente en politie, omdat de openbare veiligheid op ons terrein onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is', zo stelt de kliniek.

Haatmails en bedreigingen op social media

'Het is een feit dat ook medewerkers, patiënten en omwonenden/voorbijgangers de afgelopen week zijn lastiggevallen. Medewerkers krijgen haatmails binnen of worden bedreigd via social media. Van deze bedreigingen doen we aangifte bij de politie.

We hebben met een extreme situatie te maken, waarbij veel emoties bovenkomen. Daarom zetten wij ons samen met de politie extra in om de rust te waarborgen', aldus de kliniek.

Beveiligingsmedewerkers ingezet

Aventurijn heeft de afgelopen week direct de buurtcoaches dubbel ingezet. Daarnaast krijgen zij sinds afgelopen weekend ook extra ondersteuning van beveiligingsmedewerkers, die 24 uur op het terrein aanwezig zijn. Zij hebben dagelijks contact met de politie. Dit zal in elk geval de komende maand gehandhaafd worden. In geval van onrust is de buurtcoach aanspreekpunt, in geval van spoed de politie.