'Dood kersvers Nederlands echtpaar huwelijksreis was geen misdrijf'

Het kersverse echtpaar uit het Zuid-Hollandse Voorburg, dat vorig jaar op huwelijksreis in juni in de Dominicaanse Republiek kwam te overlijden is niet het gevolg van een misdrijf. Tot deze conclusie komt het Openbaar Ministerie (om) na zeer uitvoerig onderzoek.

Niet lekker geworden

Het echtpaar was op huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek toen zij daar op 11 juni 2016 kort na elkaar overleden. Het stel sloeg alarm toen eerst de vrouw (28) zich niet goed voelde. Ze vertelde de arts dat ze al de hele nacht ziek was en in de artsenruimte van het resort waar zij verbleven verslechterde haar toestand snel. Daarop werd het stel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onderweg overleed de vrouw.

Groot onderzoek

Aangekomen in het ziekenhuis verslechterde ook de medische situatie van de man (31). Behandeling mocht niet meer baten en hij is korte tijd erna ook overleden. Omdat het opvallend is dat twee gezonde jonge mensen zo snel achter elkaar overlijden, heeft de politie zeer uitgebreid onderzoek gedaan. Zo zijn onder meer alle betrokken artsen, politiemensen en medewerkers van het resort bevraagd. Ook is op de kamer van het echtpaar gekeken. Dit alles leverde geen aanwijzingen op voor een misdrijf.

Deskundigen

In Nederland is meerdere deskundigen gevraagd om vanuit verschillende expertises mee te denken wat de dood van het stel kan hebben veroorzaakt. Zo werden onder meer deskundigen van het RIVM, de GGD en de Universiteit van Wageningen een bijdrage geleverd.

Frank van de Goot

Een patholoog en toxicoloog van het NFI hebben onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak en ook is een externe patholoog, Frank van de Goot, geraadpleegd. Zij troffen geen uitwendige letsels aan die kunnen wijzen op een misdrijf en evenmin sporen van alcohol of drugs. Met name het toxicologisch onderzoek is zeer uitgebreid geweest, waarbij ook is gekeken naar andere stoffen.

Ernstige darminfectie

Uit de sectie kwamen wel aanwijzingen voor een ernstige darminfectie. De conclusie is dat de dood kan zijn veroorzaakt door een bacterie, ook de eerder gesuggereerde visinfectie is een mogelijkheid. Welke bacterie het exact is geweest, is niet volledig vast te stellen.