Warmste 16 oktober ooit gemeten

Het was vandaag de warmste 16 oktober ooit gemeten. In De Bilt steeg het kwik naar 24,4 graden en daarmee is het oude dagrecord van 21,2 graden uit 1949 van de eerste plaats gestoten, zo meldt WeerOnline.

In het zuiden werd het zomers warm met in Eindhoven en Maastricht 25,5 graden. Daarmee is het ook het record over alle weerstations in ons land verbroken. Dit stond op naam van Maastricht, in 1949 werd het 24,2 graden.

Morgen overdag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 17°C in het noordwesten en 21°C in het zuiden. De zuidwestenwind is overwegend matig boven land en (vrij) krachtig aan zee. In de loop van de dag neemt de wind iets af. Woensdag vrijwel droog en af en toe zon. Daarna toenemende bewolking, af en toe regen en vooral op zaterdag meer wind. Geleidelijk minder warm.