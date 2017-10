Woningen ontruimd bij plofkraak in Bakkeveen

Op de Duerswaldmer Wei in Bakkeveen heeft omstreeks 03.00 uur in de nacht van 16 op 17 oktober een plofkraak bij een geldautomaat plaats gevonden.

Bewoners hoorden een flinke knal en alarmeerden de politie. Getuigen melden dat de daders in de richting van Haulerwijk zijn weggereden in een donkerkleurige auto.

Sporenonderzoek

De politie is direct gestart met een sporenonderzoek en heeft het gebied afgezet met lint. Omdat er mogelijk explosief materiaal is achtergebleven zijn uit voorzorg tien woningen ontruimd. Om die reden is ook opgeschakeld naar een zogenaamde GRIP-structuur. Vanwege dit incident en de mogelijke aanwezigheid van een explosief, gaat het hier om een GRIP 1.

Opvang

Voor de bewoners is opvang geregeld. De explosieven opruimingsdienst is ingeschakeld om verder onderzoek te doen en het materiaal onschadelijk te maken. In de wijde omgeving wordt gezocht naar de vluchtauto.