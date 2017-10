Verkeerregelaars bespuugd en geslagen

Er stond een file op de Florijnstraat waar gecertificeerde verkeersregelaars met herkenbare hesjes aan het werk waren. Het verkeer richting Rijen was afgesloten en het verkeer werd omgeleid. Een automobilist kwam scheldend aanrijden waarna een verkeersregelaar hem rustig probeerde te krijgen. De bestuurder spuugde hem meerdere malen op zijn handen. Hij riep bedreigingen en parkeerde de auto even verderop. Er ontstond een gesprek met een andere verkeersregelaar tot de bijrijder zich ermee ging bemoeien. De verkeersregelaar nam een foto van de auto waarop geëist werd dat hij de foto moest deleten of anders geslagen zou worden. De aangever weigerde en kreeg klappen in zijn gezicht. Zijn collega alarmeerde de politie waarna de mannen wegreden richting Rijen.