Het infinity teken, wat maakt hem zo speciaal?

Het infinity teken is al jaren razend populair, en dat is ook niet zo gek. Met de prachtige betekenis achter het symbool; oneindigheid, kan je namelijk vele kanten op. Zo zien we het tekentje overal terug komen, bedrukt op een T-shirt, sleutelhangers of verwerkt in een armbandje.

Maar waar komt dit beroemde tekentje eigenlijk vandaan? Wat is de infinity betekenis en waarom is hij juist nu zo populair? Wij zochten het voor je uit.

De betekenis van het infinity symbool

Het infinity teken staat bekend voor zijn oneindigheid, het vereeuwigen van een speciaal moment, een oneindige vriendschap of liefde. Daarnaast staat het symbool voor constante vernieuwing, harmonie, evenwicht en verbondenheid. Het kleine achtvormige tekentje spotten we steeds vaker, vooral in de sieradenwereld is het een geliefd symbool. Een infinity sieraad symboliseert gelukkige momenten of kan helpen verdrietige gebeurtenissen een plek te geven, zo draagt elk sieraad zijn eigen verhaal met zich mee.

Achtergrond van het infinity teken

Het woord ‘infinity’ komt van het Latijnse ‘infinitas’ en betekent letterlijk ‘oneindigheid’. Het infinity teken dat we hedendaags kennen, wordt ook wel ‘lemniscaat’ genoemd – een teken dat door de geschiedenis heen veel gebruikt is.

Zo kwam het in de 8e eeuw al voor op een Latijns kruis en staat het op het Keltisch kruis dat staat voor oneindige spirituele liefde. In sommige Arabische schriften wordt het teken gebruikt in de naam van God, het wijst naar de alomvattende kracht van het symbool, een kracht die groter is dan de schepping omdat het de schepping zelf is.

Ook in de magie is de lemniscaat een teken van ultieme kracht, de connectie met de eeuwigheid en de eeuwige waarheid. De lemniscaat komt bijvoorbeeld terug in de tarotkaart van de tovenaar en het teken werd vaak in rituelen van alchemisten gebruikt. Het symboliseert de eenheid van alles.

Tijdens vroegere bruiloften in Engeland had het infinity teken een andere belangrijke rol. Het teken stond voor man en vrouw waarbij beide gelijk stonden aan elkaar. Voor het altaar pakten de man en vrouw elkaars handen, rechterhand aan rechterhand en linkerhand aan linkerhand. Van bovenaf gekeken vormden zij zo het teken van oneindigheid.

Daarnaast is het lemniscaat een populair teken in de wiskunde. Het teken werd in de zeventiende eeuw geïntroduceerd door John Wallis, een getalenteerd wiskundige. Hij gebruikte het lemniscaat (de liggende acht) als symbool om de oneindigheid weer te geven, een getal dat groter is dan elk ander cijfer dat ooit kan worden gecreëerd. Deze liggende acht wordt nu nog steeds gebruikt in de hedendaagse wiskunde, als symbool voor oneindigheid.

Infinity in sieraden

Hedendaags koppelen we de betekenis achter het infinity teken graag aan namen van geliefde, wat het infinity teken tot een populair symbool voor de sieradenwereld maakt. Denk aan een gegraveerd infinity armbandje, met de namen van geliefde erin gegraveerd om te laten zien hoeveel zij voor je betekenen. Naast gegraveerde infinity sieraden zien we ook oorbellen of hangers voor aan een ketting terug komen.