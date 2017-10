OM eist levenslang voor kruipruimtemoord

De rechtbank in Lelystad veroordeelde de man eerder tot een gevangenisstraf van 30 jaren en TBS met verpleging van overheidswege. Dat was conform de eis van de officier van justitie. Volgens de advocaat-generaal dient vergelding van de gruwelijke delicten echter zozeer voorop te staan, dat met die straf en maatregel niet kan worden volstaan. Verdachte moet geheel toerekeningsvatbaar worden geacht voor een groot deel van de delicten, waaronder de verkrachting van en moord op het meisje dat hij als zijn dochter verzorgde.

In de visie van de advocaat-generaal is er sprake van weerzinwekkende delicten. ‘De nabestaanden was het niet eens gegund fatsoenlijk afscheid te nemen. Verdachte heeft met een volstrekt oninvoelbare kilte gehandeld en het is niet te bevatten welke diepe angst het meisje in haar laatste levensmomenten moet hebben gevoeld. Het dumpen van de lichamen in de kruipruimte is ronduit mensonterend.’

Het gerechtshof doet op 31 oktober uitspraak.