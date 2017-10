Tip leidt agenten naar 2000 kilo zwaar vuurwerk in schuur Klazienaveen

Vorige week woensdag hebben rechercheurs van het milieuteam en agenten van het politieteam Zuidoost-Drenthe in een onderzoek naar illegale import en handel van illegaal vuurwerk ruim 2000 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen in een schuur in Klazienaveen.